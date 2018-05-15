В мережі з'явився перший трейлер фільму про гурт Queen: відео

Вийшов перший трейлер фільму "Богемська рапсодія", який присвячений гурту Queen і вокалісту Фредді Мерк'юрі.

У фільмі буде показана історія гурту Queen від її заснування до виступу на концерті Live Aid в 1985 році. Ролик опублікувала студія 20th Century Fox на своєму YouTube-каналі.

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Соліст гурту Фредді Мерк'юрі

Головну роль у стрічці виконав американський актор єгипетського походження Рамі Мальок. Він відомий по ролі хакера Еліота Алдерсона в серіалі "Містер Робот". У ролі барабанщика Роджера Тейлора знявся Бен Харді ("Люди Ікс: Апокаліпсис"), а в ролі гітариста Брайана Мея – Гвилим. Крім того, Джозеф Маццелло перевтілився в басиста Джона Дікона.

Варто додати, що режисером "Богемської рапсодії" спочатку був Брайан Сінгер, але в кінці 2017 року його звільнили через конфлікти з акторами. Фільм дознімав режисер Декстер Флетчер.

Прем'єра фільму запланована на початок листопада 2018 року.

Дивіться трейлер до фільму "Богемська рапсодія":