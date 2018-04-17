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Емілі Ратажковскі знялася у містичому трилері: відео

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Емілі Ратажковскі знялася у фільмі
Емілі Ратажковскі знялася у фільмі "В темноті" / Instagram

Сексапільна модель Емілі Ратажковскі виршила розвивати свою акторську кар'єру. В мережі з'явився трейлер до фільму "В темноті", де Емілі зіграла одну з головних ролей.

Відома модель схоже вподобала акторську роботу. Цього разу Ратажковскі знялася у трилері "В темноті".

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Емілі Ратажковскі

Фільм "В темноті" вийде в прокат цього року. У ньому розповідається історія піаністки Софії (Наталі Дормер), яка стала свідком вбивства. Жертву фільму зіграла саме Емілі Ратажковскі.

Дивіться відео трейлер до фільму "В темноті"

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що модель прийме участь у зйомках нового серіалу, який схожий до серіалу "Друзі".

Теги: Кіно LifeStyle Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
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