В мережу потрапили фото абсолютно оголеного Макса Барських: 18+

В інтернет потрапили скандальні фото оголеного співака Макса Барських, які вразили усіх шанувальників.

Фотографії опублікувало видання Super.

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На знімках Макс Барських позує на кухні лише у майці без спідньої білизни.



​Макс Барських / Super

Зауважимо, що наразі невідомо, коли і ким були зроблені ці фото. Найімовірніше, вони були зроблені ще до початку музичної кар'єри Макса.



​Макс Барських / Super

Видання повідомляє, що їхні джерела розповіли, що Барських позував відомому українському режисерові і кліпмейкеру, який також є колишнім чоловіком відомої ведучої.



Макс Барських / Super