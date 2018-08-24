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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

В мережу потрапили фото абсолютно оголеного Макса Барських: 18+

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Макс Барських
Макс Барських / Фото з відкритих джерел

В інтернет потрапили скандальні фото оголеного співака Макса Барських, які вразили усіх шанувальників.

Фотографії опублікувало видання Super.

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На знімках Макс Барських позує на кухні лише у майці без спідньої білизни.

Макс Барських
​Макс Барських / Super

Зауважимо, що наразі невідомо, коли і ким були зроблені ці фото. Найімовірніше, вони були зроблені ще до початку музичної кар'єри Макса. 

Макс Барських
​Макс Барських / Super

Видання повідомляє, що їхні джерела розповіли, що Барських позував відомому українському режисерові і кліпмейкеру, який також є колишнім чоловіком відомої ведучої.

Макс Барських
Макс Барських / Super

Теги: LifeStyle Музика Скандал Еротика
Джерело: 24 Канал
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