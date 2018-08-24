В мережу потрапили фото абсолютно оголеного Макса Барських: 18+
В інтернет потрапили скандальні фото оголеного співака Макса Барських, які вразили усіх шанувальників.
Фотографії опублікувало видання Super.
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На знімках Макс Барських позує на кухні лише у майці без спідньої білизни.
Макс Барських / Super
Зауважимо, що наразі невідомо, коли і ким були зроблені ці фото. Найімовірніше, вони були зроблені ще до початку музичної кар'єри Макса.
Макс Барських / Super
Видання повідомляє, що їхні джерела розповіли, що Барських позував відомому українському режисерові і кліпмейкеру, який також є колишнім чоловіком відомої ведучої.
Макс Барських / Super
Джерело: 24 Канал
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