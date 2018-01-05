В мережу потрапили фото повністю оголеної співачки Майлі Сайрус: 18+
23:12, 5 січня 6041 Читать новость на русском
Хакери злили в мережу фото оголеної відомої американської поп-співачкм та акторки Майлі Сайрус з неголеними пахвами.
Фото опублікувало видання Super. Шанувальники співачки в мережі обурюються, але не тим, що злили інтимні фото кумира, а її недоглянутістю.
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Адже на фото Майлі Сайрус позує з неголеними пахвами та брудним волоссям.
Джерело: 24 Канал
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