В мережу потрапили фото повністю оголеної співачки Майлі Сайрус: 18+

Хакери злили в мережу фото оголеної відомої американської поп-співачкм та акторки Майлі Сайрус з неголеними пахвами.

Фото опублікувало видання Super. Шанувальники співачки в мережі обурюються, але не тим, що злили інтимні фото кумира, а її недоглянутістю.

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Адже на фото Майлі Сайрус позує з неголеними пахвами та брудним волоссям.