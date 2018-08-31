В мережу злили фото нового iPhone XS до офіційної презентації
Після того, як з'явилась інформація, що нову лінійку смартфонів Apple представить 12 вересня, трапився ще один серйозний витік. В мережу потрапили ще й фото новинок.
Про це пише видання 9to5Mac.
При чому, як стверджують журналісти, Apple сама випадково залишила в загальному доступі ці зображення. Тож тепер відомо, що під час презентації компанія покаже нові 5,8- і 6,5-дюймові iPhone зразка 2018 року, обидві моделі будуть мати назву iPhone XS.
Читайте також: Apple готується представити революційну технологію
Також видання 9to5Mac повідомляє, що обидва iPhone XS вийдуть в новому золотому кольорі. Новинки отримають OLED-дисплеї, систему на топовому процесорі Apple A12, 4 ГБ оперативної пам'яті, та поліпшені камери.
Фото оприлюднила сама компанія
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно