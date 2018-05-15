В мережу злили інформацію про неанонсовані смартфони від Xiaomi

На базі даних Євразійської економічної комісії стався витік, в результаті того в інтернет потрапила інформація про майбутні смартфони виробництва Xiaomi.

Про це повідомляє PhoneArena.

Xiaomi внесла до Єдиного реєстру ЄЕК дані про низку смартфонів, серед яких є навіть неанонсовані моделі.

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Так, першим з переліку смартфонів, який є у документах, – флагманська модель Mi 7, яку представлять 23 травня. Крім нового флагмана Xiaomi зареєструвала ще більше десятка моделей. Наприклад, модель під назвою Mi 7 Lite.

В документах є інформація про смартфони Mi S1, Mi S2, Mi S3, Redmi S1, Redmi S3, Mi MIX 3s, Redmi Note 6, Redmi Note 6a, Redmi Note 6A Prime, Redmi Note 6 Prime, Redmi 6 Plus, Redmi A1 і Redmi A2.

До списку входить також кілька інших найменувань, зокрема Mi MIX 2S і Redmi S2, але ці телефони вже офіційно представлені.

Xiaomi зареєструвала 15 нових смартфонів