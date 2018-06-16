В Міносвіти зреагували на скандальні заяви дружини Турчинова: За її логікою її місце на кухні

Заяви декана університету Драгоманова, дружини секретаря РНБО Ганни Турчинової є ненауковими.

Про це "Громадському" заявила радниця міністерки освіти і науки Іванна Коберник.

"Мені важко коментувати речі, коли декан говорить такі ненаукові речі. Насправді, якщо іти за її логікою, вона не мала права працювати деканом у виші, бо за її логікою її місце на кухні", – сказала представниця Міносвіти.

Додамо, Турчинова у своїй статті засудила зміни у шкільних підручниках щодо уникнення дискримінації за сімейним станом, статтю тощо.

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Вона заявила, що зміни нібито "направлені на ліквідацію класичної моделі сім’ї".

Більше того, у коментарі "Громадському" Турчинова також висловилася проти ЛГБТ-спільноти та заявила, що це є "відхиленням від норми".

Також Турчинова вважає, що дискримінації жінок в Україні немає, а чоловіки мають бути "сильними й мудрими".