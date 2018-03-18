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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В містах України пройшли пікети проти "виборів Путіна" у Росії

18:40, сьогодні 202 Читать новость на русском

В Україні росіяни не зможуть проголосувати за президента РФ, оскільки російська влада все ж таки проводить вибори у анексованому Криму. До диппредставництв сьогодні, 18 березня, впускать лише дипломатів. А тих росіян, які таки прийшли голосувати, зустрічали активісти з флешмобами та протестами.

У Києві, росіян, які не змогли потрапити на вибори до консульства, активісти запрошували до спеціально облаштованої дільниці з біотуалету. Цим вони хотіли підреслити, що російський бюлетень нічого не вартий. Схожі флешмоби та протести відбулися майже в усіх українскьх містах, а наймасовіші відбулися там, де є російські представництва.

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"Людина, яка сьогодні голосує на території України, яка має розв'язану війну з Росією, з цим бюлетенем має відправлятись назад до РФ. Тому, що людина не може існувати тут, голосуючи за Путіна", – зауважив учасник протесту Олександр Алфьоров.

Харківські протестувальники висловлили свою позицію, щодо переобрання "Путіна на Путіна", помістивши чинного президента в труну. Тим же, хто не чув про заборону федеральних виборів на території України, протестувальники вручали пам'ятки із написом "квиток у пекло".

Це не вождь, це проста бридка людина, руками якої робиться все наше нещастя. Тому ми хочемо показати – ви хочете голосувати, то голосуйте за цей труп,
– наголосив учасник протесту Юрій Ліхота.

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А в Одесі злодії-жартівники розіграли поліцію із замінуванням всього Гагарінського плато, саме там розташоване російське посольство. З навколишніх будинків, силовики евакуювали три сотні людей.

Наразі вибухотехніки закінчили огляд та не виявили будь-яких речовин. Інформація про замінування не підтвердилась. Поліція та Національна гвардія продовжує охороняти правопорядок,
– розповів начальник управління превентивної діяльності Нацполіції Одеської області Іван Іщенко.

Протести проти Путіна і нелегітимності російського голосування охопили всю Україну. Через вибори в окупованому Криму активісти ввимагають не визнавати результати Кремлівської псевдогонки. Росіяни, які попри заборону голосування на українській території, все ж прийшли до своїх амбасад без жодних докорів сумління, війну на Донбасі називають конфліктом, а Крим – своїм.

"Мені не соромно приймати участь у виборах презмдента. А кого я обиратиму – це моє право. І на питання "чий Крим?" я не відповідатиму", – зазначила громадянка РФ Наталія.

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Та сьогоднішня блокада – це ще не гарантія того, що росіяни не проголосують на наших територіях. Адже існує процедура голосування за відкріпними талонами і кожен охочий, упродовж 30 днів, все ж зможе скористатися правом обрати нового-старого лідера для країни агресора.

Автор: Ігор Токар
Теги: Вибори в Росії 2018 Новини України протести Новини Одеси Володимир Путін Новини Києва Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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