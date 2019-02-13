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      В міжнародному аеропорту "Одеса" готують до запуску новий термінал та злітно-посадкову смугу

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      В міжнародному аеропорту "Одеса" готують до запуску новий термінал.

      Термінал у 30 тисяч квадратних метрів запрацює вже з травня. В травні почнуть переносити рейси на виліт у новий термінал. Він буде здатний обслуговувати до 3 тисяч пасажирів на годину. Також, за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, у другому півріччі планують запустити ще й нову злітно-посадкову смугу. Нове аеронавігаційне обладнання знизить вплив погоди на регулярність польотів.

      "Аеропорт "Одеса" – один з найбільших аеропортів України, і найбільший аеропорт півдня України. У 2018 році ми обслуговували близько півтора мільйона пасажирів. Результати оцінки були досягнуті завдяки збільшенню інтенсивності польотів за маршрутами, які вже є. Також були додані нові напрямки, напрямки Кракова, Бухареста і Софії", – розповів директор ТОВ Міжнародний аеропорт "Одеса" Павло Прусак.

      На сьогодні Міжнародний аеропорт "Одеса", який допомагають розвивати як держава, так і приватний капітал, активно освоює географію польотів, співпрацює з 23 авіакомпаніями та має авіасполучення по 30 напрямкам.

      Минулого року в аеропорту зробили ребрендинг: змінили зовнішній імідж та покращили якість обслуговування.

      "Певним чином змінився імідж міжнародного аеропорту "Одеса". Я впевнений, що цей імідж торкнеться не тільки зовнішніх ознак, а якраз торкнеться нового сервісу і нових зручностей, які новий термінал відкриє перед пасажирами", – додав Павло Прусак.

      Цьогоріч завдяки відкриттю нових напрямків та співпраці з компаніями-перевізниками в аеропорту планують збільшити пасажиропотік на 20 відсотків.

      "Новими напрямками стануть Азербайджан, Чорногорія, Іспанія, Італія. Внутрішні рейси, ми сподіваємось, збільшаться внаслідок Львова і Харкова", – сказав директор ТОВ Міжнародний аеропорт "Одеса" Павло Прусак.

      Аеропорт співпрацюватиме з лоукост-компанією SkyUp, котра виявила бажання розвивати ринок внутрішніх перевезень. Паралельно ведуться переговори з європейськими лоукостерами.

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      Теги: Новини України авіація Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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