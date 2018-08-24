У Московському патріархаті гостро відреагували на слова Порошенка про церкву під час параду

Президент України Петро Порошенко під час військового параду до Дня Незалежності заявив про бажання покласти край залежності української православної спільноти від російської церкви. На ці слова критично відреагував представник Московського патріархату.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Читайте також: Військовий парад до Дня Незалежності 2018: фото і відео найяскравіших моментів

"Нехай сьогодні нас почують і в Константинополі, і в Москві, і у Ватикані: ми маємо твердий намір розрубати останній вузол, яким імперія відчайдушно намагається прив'язати нас до себе. Ми сповнені рішучості покласти край неканонічному перебуванню вагомої частини нашої православної спільноти у залежності від російської церкви", – сказав Порошенко.

Також президент наголосив, що вказана церква "освячує гібридну війну Путіна проти України, день і ніч молиться і за російську владу, і за російську армію". На це відреагував заступник голови синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату протоієрей Микола Балашов: він назвав слова Порошенка спробою втримати владу.

Єдина митрополія, а потім самостійна, автокефальна церква всієї Русі об'єднує всі народи, що ведуть свій родовід від Дніпровської хрещальної купелі святого Володимира, вже 1030 років. За цей час багато змінювалося мирських правителів, то ворогували, то об'єднувалися один з одним... А церква єдина стояла, стоїть і стояти буде,

– прокоментував виступ Порошенка протоієрей Микола Балашов.