21:29
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, сьогодні
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, сьогодні
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

В Москві знайшли англійського вболівальника, який зник тиждень тому

626 Читать новость на русском
В Росії знайшли зниклого вболівальника
В Росії знайшли зниклого вболівальника

Посольство Великої Британії поінформоване про місцезнаходження британського футбольного вболівальника Дугласа Мортона, який загубився по дорозі з Самари в Москву.

Повідомляється, що вболівальник знаходився в одному з московських готелей.

Читайте також: Хорватія – Англія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

"Про встановлення місцезнаходження іноземного громадянина поінформоване посольство Великої Британії", - наголошується в повідомленні МВС Росії, пише Р-спорт.

Раніше в четвер представник прес-служби Приволзької транспортної прокуратури повідомив, що зниклий уболівальник збірної Англії прибув 11 липня на Казанський вокзал Москви на поїзді з Самари.

Родичі британського вболівальника, який приїхав на чемпіонат світу з футболу на Росію, раніше заявляли, що він зник і з минулого тижня не подавав про себе звісток.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
сьогодні, 21:00 Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
Дмитро Гнап 103
Відпустка в серпні-2018: бюджетно та яскраво
сьогодні, 20:00 Відпустка в серпні-2018: бюджетно та яскраво
Яніна Ткачук 203
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
764
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Економічна нерівність до певної міри є потрібною, – економіст про ринок праці
сьогодні, 19:00 Економічна нерівність до певної міри є потрібною, – економіст про ринок праці
Євгенія Мазур 372
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Паралімпіада-2018: медальний залік
 18 березня , 09:05
Конфуз на Олімпіаді: у фігуристки розстібнулась сукня і випадково оголились груди
 19 лютого , 17:38
Російський актор Єфремов зробив скандальну пропозицію через анексію Криму
 6 червня , 08:19
На Донбасі – складна ситуація: Україна зазнала втрат, є багато поранених
 15 червня , 07:37
Росіянка з трьома дітьми попросила про статус біженців в Україні: відома причина
 28 травня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук