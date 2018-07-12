В Москві знайшли англійського вболівальника, який зник тиждень тому

Посольство Великої Британії поінформоване про місцезнаходження британського футбольного вболівальника Дугласа Мортона, який загубився по дорозі з Самари в Москву.

Повідомляється, що вболівальник знаходився в одному з московських готелей.

Читайте також: Хорватія – Англія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

"Про встановлення місцезнаходження іноземного громадянина поінформоване посольство Великої Британії", - наголошується в повідомленні МВС Росії, пише Р-спорт.

Раніше в четвер представник прес-служби Приволзької транспортної прокуратури повідомив, що зниклий уболівальник збірної Англії прибув 11 липня на Казанський вокзал Москви на поїзді з Самари.

Родичі британського вболівальника, який приїхав на чемпіонат світу з футболу на Росію, раніше заявляли, що він зник і з минулого тижня не подавав про себе звісток.