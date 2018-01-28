В МВФ назріває скандал через лист з критикою "президентського закону", – ЗМІ

Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що нічого не знала про лист Фонду, надісланому президентові Порошенкові, в якому критикують закон про Антикорупційний суд.

Про це повідомляє портал "Букви", посилаючись на джерело, знайоме з ситуацією.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що глава місії МВФ для України Рон ван Роден надіслав листа, в якому привів значний список претензій Фонду до президентського законопроекту про створення Антикорупційного суду.

При цьому глава МВФ Крістін Лагард нічого не знала про існування цього листа. Так, під час зустрічі з Петром Порошенком в Давосі Лагард пообіцяла провести розслідування появи листа в пресі.

Крім того, Світовий банк звільняє директора з питань Білорусі, Молдови, України, Європи і Центральної Азії Сату Кахонен, яка підписала лист Світового банку до України із зауваженнями до президентського законопроекту.