В МВФ зробили важливу заяву щодо співпраці з Україною

Міжнародний валютний фонд готовий і надалі продовжувати підтримувати Україну.

Таку заяву зробила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком на економічному форумі у Давосі.

"Я мала добру та конструктивну зустріч з Президентом України та його командою. МВФ готовий продовжувати підтримувати Україну, і ми обговорили здійснення заходів, які допоможуть завершити очікуваний перегляд програми підтримки МВФ", – зазначила вона у своєму Twitter.

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I had a good and constructive meeting with #Ukraine President Poroshenko and his team. The IMF stands ready to continue supporting Ukraine, and we discussed implementation of measures that will pave the way for the completion of the pending review of the IMF-supported program. pic.twitter.com/CFsos6CPWl — Christine Lagarde (@Lagarde) 24 січня 2018 р.

Лагард додала, що Україні слід скористатися існуючим сприятливим зовнішнім середовищем для прискорення реформ і переходу до більш сильного росту, "необхідного для стійкого поліпшення життєвого рівня населення".

Петро Порошенко додав, що зі свого боку Україна підтверджує готовність до продовження тісної співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2018 році.

Це (співпраця України з МВФ, – "24") не лише довіра міжнародних фінансових організацій, пов’язаних з макрофінансовою допомогою від ЄС, співпрацею зі Світовим Банком, а й довіра інвесторів,

– сказав він.

Глава України підкреслив, що підтримка МВФ є важливим чинником зміцнення макроекономічної стабільності України та індикатора довіри до проведення внутрішніх реформ.

Нагадаємо, раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що очікують корекції українського законопроекту про Антикорупційний суд під час його підготовки до другого читання, а також закону про пенсійну реформу.