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В МВФ зробили важливу заяву щодо співпраці з Україною

22:30, 24 січня 23391 Читать новость на русском
В МВФ зробили заяву щодо співпраці з Україною
В МВФ зробили заяву щодо співпраці з Україною / twitter

Міжнародний валютний фонд готовий і надалі продовжувати підтримувати Україну.

Таку заяву зробила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком на економічному форумі у Давосі.

"Я мала добру та конструктивну зустріч з Президентом України та його командою. МВФ готовий продовжувати підтримувати Україну, і ми обговорили здійснення заходів, які допоможуть завершити очікуваний перегляд програми підтримки МВФ", – зазначила вона у своєму Twitter.

Читайте також: Затримка у співпраці з МВФ загрожує фінансовій стабільності України, – НБУ

Лагард додала, що Україні слід скористатися існуючим сприятливим зовнішнім середовищем для прискорення реформ і переходу до більш сильного росту, "необхідного для стійкого поліпшення життєвого рівня населення".

Петро Порошенко додав, що зі свого боку Україна підтверджує готовність до продовження тісної співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2018 році.

Це (співпраця України з МВФ, – "24") не лише довіра міжнародних фінансових організацій, пов’язаних з макрофінансовою допомогою від ЄС, співпрацею зі Світовим Банком, а й довіра інвесторів,
– сказав він.

Глава України підкреслив, що підтримка МВФ є важливим чинником зміцнення макроекономічної стабільності України та індикатора довіри до проведення внутрішніх реформ.

Нагадаємо, раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що очікують корекції українського законопроекту про Антикорупційний суд під час його підготовки до другого читання, а також закону про пенсійну реформу.

Теги: Новини України Петро Порошенко МВФ Крістін Лагард
Джерело: 24 Канал
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