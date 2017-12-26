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В МЗС повідомили, чи постраждали українці під час аварії на Слов’янському бульварі у Москві

12:43, сьогодні 197 Читать новость на русском
Аварія на Слов’янському бульварі у Москві
Аварія на Слов’янському бульварі у Москві / Getty Images

У вівторок, 26 грудня, МЗС України повідомило, що українців серед постраждалих у аварії на Слов’янському бульварі у Москві немає.

Про це свідчить повідомлення прес-служби Департаменту консульської служби МЗС у Twitter.

25 грудня у Москві на станції метро "Слов'янський бульвар" автобус влетів у підземний перехід. Внаслідок ДТП загинуло 5 осіб, ще 10 постраждали.

Читайте також: Аварія на Слов'янському бульварі у Москві: страшні фото ДТП

"За інформацією консула, громадян України немає серед постраждалих у Москві під час в'їзду автобуса у підземний перехід", – мовиться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України.

Теги: Новини України Новини Росії Москва Аварії та ДТП МЗС України
Джерело: 24 Канал
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