В МЗС повідомили, чи постраждали українці під час аварії на Слов’янському бульварі у Москві

У вівторок, 26 грудня, МЗС України повідомило, що українців серед постраждалих у аварії на Слов’янському бульварі у Москві немає.

Про це свідчить повідомлення прес-служби Департаменту консульської служби МЗС у Twitter.

25 грудня у Москві на станції метро "Слов'янський бульвар" автобус влетів у підземний перехід. Внаслідок ДТП загинуло 5 осіб, ще 10 постраждали.

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"За інформацією консула, громадян України немає серед постраждалих у Москві під час в'їзду автобуса у підземний перехід", – мовиться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України.