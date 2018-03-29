В МЗС пояснили, що зупинило Путіна від вторгнення в Україну

Президента Росії Володимира Путіна від прямого вторгнення в Україну зупиняє транзит газу через неї.

Таку думку західних партнерів в інтерв’ю "НВ" висловила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

За її словами, в Європі проти того, щоб роль України як транзитера була зведена до нуля.

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"В Європі усі розуміють ризики, які пов'язані з перервою транзиту через територію України або взагалі відсутністю транзиту через Україну. І тут є ризики перш за все з безпекою. Існує думка яка популярна серед наших партнерів і сусідів, що якщо б не було транзиту через Україну, то Путіна нічого б не зупиняло від прямого вторгнення", – зазначила Зеркаль.

Вона додала, що перед будівництвом "Північного потоку" мають бути вирішені питання щодо транзиту.

Як пояснила Зеркаль, канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Північний потік з політичної точки зору може бути важелем впливу на Росію, якщо Німеччина буде основним отримувачем російського газу.