В МЗС РФ зробили дивну заяву щодо переслідувань росіян у світі

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що американські спецслужби продовжують полювати за громадянами Росії по всьому світу.

Про це повідомляє прес-служба російського відомства.

"Попри наші заклики налагодити співпрацю між компетентними органами Росії і США на основі двостороннього Договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 1999 року, американські спецслужби продовжують фактичне "полювання" за росіянами по всьому світу", – йдеться у повідомленні МЗС.

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У міністерстві додають, що кількість випадків "полювання" вже досягло чотирьох десятків. І лише за 2017 рік на прохання Вашингтона за кордоном заарештовано понад 10 росіян, зокрема, у Канаді, Греції, Іспанії та Латвії.

Також в МЗС Росії зазначили, що після екстрадиції в США громадяни РФ нібито стикаються з упередженим ставленням з боку правосуддя у Штатах.

З урахуванням викладених обставин, настійно рекомендуємо російським громадянам при плануванні поїздок за кордон ретельно зважувати всі ризики. Особливо, якщо є підстави припускати наявність претензій з боку американських правоохоронних органів,

– додали у відомстві.