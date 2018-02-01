В МЗС РФ зробили дивну заяву щодо переслідувань росіян у світі
Міністерство закордонних справ РФ заявило, що американські спецслужби продовжують полювати за громадянами Росії по всьому світу.
Про це повідомляє прес-служба російського відомства.
"Попри наші заклики налагодити співпрацю між компетентними органами Росії і США на основі двостороннього Договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 1999 року, американські спецслужби продовжують фактичне "полювання" за росіянами по всьому світу", – йдеться у повідомленні МЗС.
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У міністерстві додають, що кількість випадків "полювання" вже досягло чотирьох десятків. І лише за 2017 рік на прохання Вашингтона за кордоном заарештовано понад 10 росіян, зокрема, у Канаді, Греції, Іспанії та Латвії.
Також в МЗС Росії зазначили, що після екстрадиції в США громадяни РФ нібито стикаються з упередженим ставленням з боку правосуддя у Штатах.
З урахуванням викладених обставин, настійно рекомендуємо російським громадянам при плануванні поїздок за кордон ретельно зважувати всі ризики. Особливо, якщо є підстави припускати наявність претензій з боку американських правоохоронних органів,
– додали у відомстві.
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