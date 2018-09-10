В МЗС України оголосили про плани відкрити ще три консульства

У Міністерстві Зовнішніх Справ заявили, що до кінця 2019 року відкриють ще три консульства України за кордоном. Першим на черзі повинне стати консульство України у Анталії.

Про це повідомляє "УНН".

“За наявною станом на 10 вересня інформацією, до кінця поточного року планується започаткувати діяльність Консульства України в Анталії”, — повідомили в МЗС.

Крім того, за інформацією міністерства, у 2019 році планується відкриття консульських установ України у єгипетському місті Хургада та іспанській Валенсії.

Зараз в Туреччині діє також генеральне консульство України в Стамбулі, а в Іспанії – генеральне консульство в Барселоні та консульство в м. Малага.

У чому різниця між консульством та посольством?Посольство – це головне представництво країни, яке покликане в першу чергу вирішувати політичні питання на вищому рівні. Одна країна може мати тільки одне посольство на території іншої країни і розташовується воно, як правило, у столиці.



Консульство – дипломатична установа нижчого рівня, яка покликана в першу чергу вирішувати питання, що виникають у фізичних та юридичних осіб. Кількість консульств не обмежується і залежить від практичних потреб.