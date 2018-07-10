В МЗС України відреагували на рішення ФІФА щодо Вукоєвича та Віди через "Слава Україні!"
В Міністерстві закордонних справ вважають, що у ФІФА поступили ганебно через справу проти хорватів Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча, які після перемоги над збірною Росії присвятили перемогу Україні та київському "Динамо".
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Відповідну позицію озвучив політичний директор МЗС України Олексій Макеєв.
Заcуджуємо безпринципність ФІФА та безпідставні гоніння проти Вукоєвича та Віди. Це – ганебна неповага до мільйонів вболівальників з України, Хорватії, інших країн. ФІФА мала б проявити принциповість і не допомагати Кремлю відбілювати свій зруйнований імідж,
– заявив Олексій Макеєв
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При цьому він зазначив, що Віда та Вукоєвіч знають більше про цінності та повагу, аніж чиновники ФІФА.