В МЗС України відреагували на рішення ФІФА щодо Вукоєвича та Віди через "Слава Україні!"

В Міністерстві закордонних справ вважають, що у ФІФА поступили ганебно через справу проти хорватів Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча, які після перемоги над збірною Росії присвятили перемогу Україні та київському "Динамо".

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Відповідну позицію озвучив політичний директор МЗС України Олексій Макеєв.

Заcуджуємо безпринципність ФІФА та безпідставні гоніння проти Вукоєвича та Віди. Це – ганебна неповага до мільйонів вболівальників з України, Хорватії, інших країн. ФІФА мала б проявити принциповість і не допомагати Кремлю відбілювати свій зруйнований імідж,

– заявив Олексій Макеєв

Заcуджуємо безпринципність @FIFAcom та безпідставні гоніння проти О.Вукоєвича та Д.Віди. Це - ганебна неповага до мільйонів вболівальників з України, Хорватії, інших країн. ФІФА мала б проявити принциповість і не допомагати Кремлю відбілювати свій зруйнований імідж #СлаваУкраїні! pic.twitter.com/ahbdrR49Th — Oleksii Makeiev (@Makeiev) 10 липня 2018 р.

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При цьому він зазначив, що Віда та Вукоєвіч знають більше про цінності та повагу, аніж чиновники ФІФА.

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