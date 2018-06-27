В Нацбанку пояснили, чому настільки знецінилася гривня

Національний банк України (НБУ) пояснює зниження купівельної спроможності гривні з 1996 року в 14 разів кризовими періодами, які супроводжувалися сплесками девальвації і інфляції.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

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"Зміна купівельної спроможності національної валюти – неминучий наслідок змін в економіці будь-якої країни, яка проходить через періоди і економічного зростання, і криз. Макроекономічні зміни в Україні впродовж років, які минули з часів грошової реформи у 1996 році, не могли не позначитися на кількості споживчих товарів, що можна купити за однакову кількість гривень", – йдеться в повідомленні.



Зміна купівельної спроможності

Найбільші спади купівельної спроможності гривні припали на кризові періоди, які супроводжувалися сплесками девальвації та інфляції. Саме у 1996, 1998 – 2000, 2004 та 2008 роках гривня втратила більшу частину своєї первісної купівельної спроможності.

При цьому зростання рівня цін супроводжувалось і відповідними змінами в номінальних і реальних доходах населення, кажуть в НБУ.



Середньоденна заробітна плата

"Зокрема, середньоденна заробітна плата порівняно з 1996 роком зросла більш ніж в 50 разів. Крім того, суттєво зросла роль безготівкових розрахунків та змінились моделі поведінки споживачів", – пояснили в НБУ.