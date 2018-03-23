В Нацбанку розповіли, скільки грошей знищили у 2017-му

Минулоріч Національний банк України утилізував зношених банкнот на 48,4 мільярди гривень.

Про це повідомляють "Українські Новини".

З обігу вилучили 83,4 мільйони банкнот по гривні, 63 мільйони по 2 гривні, 77,5 мільйонів банкнот по 5 гривень, 85,1 мільйон банкнот по 10 гривен та 71,7 мільйони по 20.

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Окрім того знищили 128,6 мільйони банкнот по 50 гривень, 129,8 мільйонів банкнот по 100 гривень, 96,7 мільйонів банкнот по 200 гривень та 13,4 мільйонів банкнот по 500.

В Україні банкноти з обігу вилучають у кілька способів – при здійсненні розрахункових, валюто-обмінних операцій з підприємствами роздрібної торгівлі, банками й іншими організаціями; при здачі зношених і ушкоджених банкнот в установи банків і в Національний банк і при обробці банкнот на автоматизованих системах обробки банкнот в установах банків і в Національному банку.