В НБУ розповіли, коли стабілізується гривня

Голова правління Ради НБУ Богдан Данилишин прогнозує стабілізацію гривні з березня - квітня 2018 року.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"По мірі збільшення обсягів експорту агропродукції (з лютого-березня), за умови збереження відносно сприятливої кон’юнктури ринку металургійної продукції та сезонного зростання попиту на неї (з березня-квітня), очікується стабілізація курсу гривні (можливим є сценарій із укріпленням курсу нацвалюти наприкінці весни – на початку літа)", – написав він.

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Він також додав, що для стабілізації гривні важливу роль відіграє співпраця з МВФ і допомога від ЄС.

"Надіюсь, що після зустрічі Президента України Петра Порошенка та глави МВФ Крістін Лагард Україна активізує переговорний процес з МВФ і наступний транш кредиту МВФ Україна зможе отримати ще до літа", – написав Данилишин.