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Телеканал новин 24 Новини Новини України

В НБУ розповіли, наскільки вистачить резервів для сплати державних боргів

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Яків Смолій
Яків Смолій / Фото з вільних джерел

Наразі Національний банк України накопичив ресурсів у міжнародних резервах достатньо для виплат пікових платежів за державним боргом до 2020 року.

 Про це повідомляє прес-служба Нацбанку з посиланням на слова очільника Яківа Смолія.

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Таку заяву він озвучив на нараді з топ-менеджерами 40 найбільших українських банків.

"Подальша співпраця з МВФ є запорукою довіри інвесторів та впливає на вартість боргового капіталу для України. Обсяг міжнародних резервів України є достатнім, щоб пройти через період пікових платежів за державним боргом до кінця 2020 року і без зовнішнього фінансування", – заявив Смолій.

Він зазначив, що незважаючи на це, подальші перспективи економічного розвитку України залежатимуть від проведення ключових реформ.

Теги: Новини України Новини політики НБУ Яків Смолій МВФ
Джерело: 24 Канал
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