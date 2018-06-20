В НБУ розповіли, наскільки вистачить резервів для сплати державних боргів

Наразі Національний банк України накопичив ресурсів у міжнародних резервах достатньо для виплат пікових платежів за державним боргом до 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку з посиланням на слова очільника Яківа Смолія.

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Таку заяву він озвучив на нараді з топ-менеджерами 40 найбільших українських банків.

"Подальша співпраця з МВФ є запорукою довіри інвесторів та впливає на вартість боргового капіталу для України. Обсяг міжнародних резервів України є достатнім, щоб пройти через період пікових платежів за державним боргом до кінця 2020 року і без зовнішнього фінансування", – заявив Смолій.

Він зазначив, що незважаючи на це, подальші перспективи економічного розвитку України залежатимуть від проведення ключових реформ.