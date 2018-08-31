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В НБУ розповіли, яким буде курс долара в кінці 2018 року

2078 Читать новость на русском
В НБУ спрогнозували курс гривні до кінця року
В НБУ спрогнозували курс гривні до кінця року / dt.ua

В Національному банку України обіцяють зробити усе можливе для того, щоб в кінці 2018 року гривня підтримувалася у нормальних для економіки межах.

Про це заявив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин, пише finance.ua.

"Передумов для панічних настроїв я не бачу. Хочу сказати, що повторення ситуації, яку ми мали на початку 2014-го та в 2015-му роках, у нас вже не буде. Для цього немає відповідних умов", – каже він.

Згідно з прогнозом Данилишина, в кінці 2018 року курс складатиме 28,5 гривень за долар.

Він також підкреслив, що НБУ зробить усе можливе для підтримки національної валюти у межах, що задовільнятимуть умовам розвитку економіки країни.

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На його думку, вже з весни наступного року долар почне дешевшати

Теги: Новини України Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня НБУ
Джерело: 24 Канал
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