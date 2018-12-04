В НХЛ з'явиться новий клуб з 2021 року
Національна хокейна ліга (НХЛ) з сезону 2021-2022 схвалила появу в лізі 32-го клубу з Сіетлу.
Керівники одноголосно проголосували за розширення. Вступний внесок нового клубу складе 650 мільйонів доларів.
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Домашні матчі в НХЛ новачок ліги буде проводити на KeyArena вартістю 700 мільйонів доларів, відкриття якої заплановано на перший квартал 2021 року. В НХЛ клуб з Сіетла увійде під назвою "Сокайз".
Таким чином, Сіетл буде грати в Західній конференції і в тихоокеанському дивізіоні. "Арізона" переведеться в центральний дивізіон.
Останній раз склад учасників ліги змінювався в 2017 році. Тоді в НХЛ вступив "Вегас".
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Джерело: 24 Канал
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