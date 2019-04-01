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      В ніч на 1 квітня у Києві чоловік випав з вікна на 9 поверсі: фото, відео

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      В ніч на 1 квітня у Києві чоловік випав з вікна на 9 поверсі: фото, відео
      В ніч на 1 квітня у Києві чоловік випав з вікна на 9 поверсі: фото, відео / Інформатор

      У ніч на 1 квітня в Києві на Оболоні знайшли тіло чоловіка. За попередньою інформацією, він випав з вікна на 9-му поверсі. На жаль, від отриманих травм він помер на місці. На разі тривають слідчі дії.

      Нещасний випадок трапився за адресою – Богатирська, 10. Тіло лежало під вікнами 9-поверхового будинку. Попередньо, медики стверджують, що помер чоловік внаслідок падіння з висоти. Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 1 ночі. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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      За попередньою інформацією, жінка з сусіднього будинку була на балконі та чула якісь крики. Через деякий час вона побачила в темряві, як щось падає і глухий звук. Коли вона вийшла на вулицю, то побачила, що на землі лежить чоловік і не подає ознак життя.

      Попередньо, чоловік випав із балкону на 9 поверсі
      Попередньо, чоловік випав із балкону на 9 поверсі

      Через п'ять хвилин до місця приїхав екіпаж патрульної поліції і через кілька хвилин медики. На жаль, їм залишалося тільки констатувати смерть. На вигляд загиблому від 60-ти до 80-ти років.

      Відео з місця події: 18+

      Чоловік був лише в спідній білизні і капцях. Що саме сталося і з якого поверху випав чоловік – встановлюватимуть правоохоронці. Єдине, що відомо – чоловік випав з загального балкону. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі й особу чоловіка – з'ясовують.

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