В Німеччині вибухнув нафтопереробний завод: є постраждалі

У Німеччині, в ніч на суботу, 1 вересня, в баварському місті Фобург-ан-дер-Донау стався вибух на території нафтопереробного заводу Bayernoil, в результаті якого почалася пожежа.

Про це повідомляє DW з посиланням на прес-секретаря поліцейського управління Верхньої Баварії.

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Зазначається, що постраждали шість осіб, три з яких були госпіталізовані з опіками різної важкості. Після вибуху пожежа охопила сховища зрідженого газу і бензину. Наразі не відомо, чи поширилася пожежа на газотурбінну електростанцію заводу.

На місці події працюють близько 200 пожежників. Поліція оточила територію підприємства розміром близько 130 гектарів, зокрема, для того, щоб не допустити туди перехожих, які цікавляться ситуацією.

Близько 1800 людей з розташованих навколо НПЗ будівель були тимчасово евакуйовані. За деякий час частина з них змогла повернутися до своїх помешкань.