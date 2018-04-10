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В Норвегії планують використовувати безпілотні вантажні судна

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В Норвегії планують використовувати безпілотні вантажні судна
В Норвегії планують використовувати безпілотні вантажні судна / Фото з вільних джерел

Компанія Massterly планує запустити масове виробництво суден-роботів, які займатимуться перевезенням вантажів по морю. Наразі проект лише в процесі розробки і спочатку його випробують у водах Норвегії для внутрішньодержавних перевезень. Судна-роботи планують почати використовувати вже в 2020 році.

Про це повідомляє "Главное".

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Yara Birkeland – морське судно, яке стане першим в світі повністю електричним контейнеровозом-роботом. Коли флот судів Yara Birkeland в 2020 році почне курсувати вздовж узбережжя Норвегії, судна ходитимуть під контролем і управлінням фахівців транспортної компанії Massterly, яка була заснована зовсім недавно саме з цією метою.

Розробка суден-роботів Yara Birkeland ведеться фахівцями норвезької морської технологічної компанії Kongsberg на замовлення хімічної компанії Yara. Компанія ж Massterly є результатом співпраці компанії Kongsberg і морської транспортної компанії Wilhelmsen.

Як виглядатиме морський транспорт в майбутньому – дивіться відео

Згідно з планами, фахівці компанії Massterly будуть залучені до остаточного проектування і будівництва суден-роботів. Крім цього, буде проведена розробка наземних центрів управління, обладнання яких контролюватиме та іноді використовуватиметься для дистанційного керування судами при їх русі в норвезьких територіальних і міжнародних водах.

На даний момент ми тільки на початку шляху, який пізніше відкриє широкий ринок послуг морських автоматичних транспортних перевезень. Спочатку ми почнемо використовувати судна-роботи для каботажних перевезень, а потім ми плануємо вийти і на рівень міжнародних вантажних рейсів,
– зазначив президент компанії Wilhelmsen Томас Вілхелмсен.

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Штаб-квартира компанії Massterly знаходиться зараз в Люсакере, Норвегія. До серпня цього року компанія повинна бути повністю укомплектована штатом співробітників, і, як уже згадувалося вище, судна-роботи Yara Birkeland повинні почати курсувати вздовж берегів Норвегії вже в 2020 році.

Теги: Техно Штучний інтелект робототехніка Норвегія Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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