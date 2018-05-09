В Норвегії створять унікальний комплекс навколо сонячної обсерваторії Solobservatoriet

Норвезька компанія Snøhetta, яка відома своїм проектом першого в Європі підводного ресторану, представила нові ідеї щодо модернізації норвезької сонячної обсерваторії Solobservatoriet.

Про це повідомляє "Популярная механика".

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На північ від Осло – столиці Норвегії – знаходиться велика сонячна обсерваторія під назвою Solobservatoriet. Вона працює ще з 1950 років, а зараз буде модернізована відомим архітекторським бюро Snøhetta – компанією, відомою, наприклад, проектами першого в Європі підводного ресторану і першого "енергопозитивного" готелю за полярним колом.



Проект модернізації обсерваторії Solobservatoriet

Головною частиною модернізації буде новий планетарій площею 1 500 квадратних метрів. У цієї незвичайної будівлі буде "зелений" дах, покритий травою і різними рослинами, характерними для даної місцевості. Така покрівля допоможе будівлі "злитися" з навколишнім ландшафтом.

У центрі планетарію, як зазначається, буде розташований золотистий півсферичний оглядовий зал на 100 місць, частково занурений під землю. В ньому відвідувачі зможуть ближче познайомитися з астрономією, дізнатися про нічне небо, а також про такі явища, як, наприклад, північне сяйво. Крім цього, в планетарії будуть знаходитися кафе і виставкова територія; відвідувачі зможуть також піднятися на "зелений" дах і подивитися на зірки наживо.

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Навколо планетарію, згідно з проектом, будуть розташовуватися сім спеціальних будиночків, які формою нагадуватимуть планети. У кожного буде особливий дизайн, і деякі з них будуть частково знаходитися під землею. Крім того, будиночки будуть відрізнятися за розміром: в найменшому з них знайдеться місце для ночівлі двом людям, в найбільшому – 32 відвідувачам. У Snøhetta відзначають, що будиночки, задумані в стилі планет, які обертаються навколо зірки (в її якості виступає будівля планетарію), зможуть в цілому вмістити до 118 гостей.



Як виглядатиме обсерваторія Solobservatoriet з висоти

У компанії розраховують, що будівництво планетарію почнеться в 2019 році, а завершиться приблизно в 2021 році.