В Норвегії трагічно загинула олімпійська чемпіонка з лижних перегонів

Чемпіонка Олімпійських Ігор-2010 Ванкувера в естафеті норвезька лижниця Вібеке Скофтеруд загинула в результаті нещасного випадку. Тіло спортсменки знайшли на острові в муніципалітеті Арендал на півдні Норвегії.

У прес-релізі поліція повідомила, що вночі проти неділі, 29 липня, Скофтеруд була оголошена зниклою безвісті, а о 11:30 була виявлена на острові Святої Гелени в Говекілені.

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"Біля острова перебував гідроскутер, і все вказує на те, що це був нещасний випадок. Особистість жінки встановлено, загибла – 38-річна Вібеке Скофтеруд. Сім’ю повідомлено", – сказала Свенунг Алсакер, керівник розслідування події.

Зазначимо, що крім золота ОІ-2010 на рахунку Скофтеруд дві золоті, срібна і бронзова нагороди чемпіонатів світу. У 2015 році вона оголосила про завершення кар'єри.

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