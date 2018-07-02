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В новому сезоні Української хокейної ліги візьмуть участь шість команд

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В новому сезоні Української хокейної ліги візьмуть участь шість команд

30 червня закрилося заявочне вікно для команд, які бажають взяти участь в чемпіонаті Української хокейної ліги. У новому сезоні буде виступати шість клубів.

У чемпіонаті Української хокейної ліги в сезоні 2018/19 візьмуть участь 6 клубів. Серед них – уже знайомі вболівальникам по минулому сезону "Білий Барс", МХК "Динамо", "Донбас" та "Кременчук", які подали заявки на участь ще в травні. Також ще в травні до УХЛ приєднався херсонський "Дніпро", який став п'ятим учасником чемпіонату. Це новий клуб, створений на базі місцевої ДЮСШ.

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Шостим клубом-учасником чемпіонату стануть "Вовки", також вже знайомі вболівальникам по сезону 2017/18.

"Найголовніше – ми змогли зберегти в чемпіонаті 6 команд. Дуже шкода, що "Галицькі Леви" не змогли вирішити свої фінансові та інфраструктурні питання. Але їх команда продовжить існування в форматі ДЮСШ, так що, сподіваюся, в сезоні 2019/20 вони все ж повернуться в УХЛ. У той же час, в умовах відсутності допомоги хокею на державному рівні, в Херсоні за підтримки обласної ради змогли створити комунальну команду - сподіваюся, це стане відмінним прикладом для інших регіонів", – розповів виконавчий директор УХЛ Сергій Варламов

Найближчим часом буде представлено календар матчів.

Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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