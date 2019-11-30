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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      В обхід України: стало відомо коли Росія запустить "Турецький потік"

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      Турецький потік запрацює вже в січні / ТАСС

      Церемонія запуску газопроводу "Турецький потік", який Росія побудувала для ліквідації залежності від української ГТС відбудеться 8 січня 2020 року.

      Перший із двох газопроводів в обхід України готовий до експлуатації. Про це повідомляє видання Hurriyet.

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      Дату оголосив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на церемонії підключення турецько-азербайджанського газопроводу TANAP до газотранспортної системи Європи.

      "Турецький потік" – це міжнародний проєкт газопроводу, перша гілка якого має поставляти газ до Туреччини, а друга – до Південної Європи.

      • Турецький потік" має діяти в обхід України. За планом, новий газопровід має обслуговувати російських клієнтів з Туреччини, Болгарії, Угорщини, Сербії, Греції та Італії.
      • Нещодавно у Росії заявили, що почали заповнювати газом першу гілку "Турецького потоку".
      • Болгарія вже почала будівництво другої гілки цього газопроводу на своїй території.

      Що відомо про "Турецький потік"

      Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" становить по 15,75 мільярдів кубічних метрів. Одна із них призначена для постачання газу турецьким споживачам, інша – для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

      Газопровід прокладено по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини.

      Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну.

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      сьогодні
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Південний потік Газ Газпром Чорне море Новини Туреччини Новини Росії
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