В обмін на ядерну зброю: у США дізнались, на що Москва таємно намовляє КНДР

У Росії очікують, що Північна Корея відмовиться від ядерного та балістичного озброєння. За це Москва пропонує країні розташувати атомну електростанцію на її території.

Росія пропонувала таку ідею в жовтні 2018 року, але американській розвідці про це стало відомо тільки через кілька місяців, пише Washington Post.

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Так. "секретна пропозиція" від Москви була спрямована на врегулювання тупикових переговорів з адміністрацією Трампа щодо програми ядерної зброї.

В обмін на ліквідацію Північною Кореєю ядерної зброї і балістичних ракет Москва запропонувала країні атомну електростанцію,

– мовиться у повідомленні

Так, у межах угоди російський уряд мав би експлуатувати завод і передавати всі побічні продукти і відходи назад в Росію. Таким чиноми у Москві хотіли зменшити ризик того, що Північна Корея буде використовувати електростанцію для створення ядерної зброї.

Москва просила Пхеньян надати інформацію про реалістичні терміни денуклеаризації, якщо така пропозиція її зацікавила. Поки неясно, що сталося далі, і чи тривають переговори. У держдепі США, ЦРУ чи посольстві Росії у Вашингтоні наразі цієї інформації не коментують.

Однак свої секрети із КНДР проводила не лише Росія. Так, останні десять років представники американської розвідки таємно зустрічалися з північнокорейськими колегами. Прихований канал зв'язку допомагав звільняти затриманих громадян двох країн і організувати зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Яка ситуація із роззброєнням КНДР?Перша зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина щодо цього питання відбулася у Сінгапурі 12 червня 2018 року. За її підсумками сторони прийняли спільну заяву, де йшлося про готовність КНДР до повної денуклеаризації. У відповідь США зобов'язалися надати Пхеньяну гарантії безпеки. Наприкінці липня на північнокорейському полігоні Сохе розпочалося знесення виробничої будівлі та демонтаж стенду для випробування ракетних двигунів. Крім того, у травні КНДР демонтувала свій головний ядерний полігон "Пунгері". Також у вересні Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовились, що КНДР демонтує ракетний полігон "Тончханн" і допустить туди іноземних спостерігачів для контролю.