В ОБСЄ озвучили доказ присутності Росії на Донбасі

Блокування Росією моніторингу спостерігачів ОБСЄ українсько-російського кордону на Донбасі, сприймається як доказ її сприсутності на Сході України.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук, передає "Укрінформ".

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Блокування здійснення контролю на кордоні однозначно сприймається (країнами-членами ОБСЄ – "24") не тільки як доказ (військової присутності Росії на Донбасі – "24"), а й як небажання Російської Федерації рухатися до врегулювання конфлікту,

– сказав Прокопчук.

Окрім того, дипломат нагадав, що базові Мінські угоди від 2014 року містили окремий пункт №4 про запровадження постійного моніторингу з боку ОБСЄ на державному кордоні між Україною і Росією, а також створення безпекових зон у прилеглих до кордону районах.

"До цього часу воно залишається невиконаним. Тому мова йде не просто про розуміння (ролі Росії – "24"), яке існує серед делегацій (ОБСЄ – "24"), але і про розуміння того, що це є частиною домовленостей, досягнутих з РФ, виконання яких має призводити до врегулювання на Донбасі", - наголосив він.

Також, Прокопчук додав, що з 2014 року Україна наштовхується на постійний супротив з боку Росії у виконанні цього пункту Мінських угод.

Нагадаємо, раніше Ігор Прокопчук заявляв, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не потребує миротворчого контингенту ООН для свого захисту на території Донбасу, як те намагається нав'язати Російська Федерація.