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      В ОБСЄ шкодують через недопуск спостерігачів з Росії до України та хочуть поговорити з Лавровим

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      В ОБСЄ знову пожалкували через недопуск до України спостерігачів з РФ
      В ОБСЄ знову пожалкували через недопуск до України спостерігачів з РФ / Фото з відкритих джерел

      В Організації з безпеки і співпраці в Європі знову висловили глибокий жаль через рішення України не допускати до спостереження за президентськими виборами спостерігачів із Росії. Окрім того, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак, що нині там головує, анонсував зустріч із Лавровим.

      В ОБСЄ розраховують на "конструктивну співпрацю з Україною», повідомляє прес-служба організації.

      Читайте також: Заборона спостерігачів РФ: Росія відстоюватиме права на участь в українських виборах

      "Я, як і раніше, переконаний, що ненадання акредитації всім спостерігачам БДІПЛ ОБСЄ не відповідає зобов’язанням у рамках ОБСЄ і відтак не відповідає інтересам ОБСЄ, України чи її народу", – заявив Лайчак.

      Він також повідомив, що наприкінці тижня матиме зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, на якій планує обговорити ситуацію в Україні і навколо неї.

      Зазначимо, що бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ не буде розглядати участь представників Росії для спостереження за президентськими виборами в Україні. Все через те, що український парламент ухвалив рішення про заборону участі російських спостерігачів в українських президентських і парламентських виборах.

      Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Росія намагатиметься вплинути на українців під час виборів через своїх спостерігачів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.

      У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.

      8 лютого Росія заявила, що не буде надсилати спостерігачів на президентські вибори в Україну. Причиною такого рішення у РФ назвали "міркування безпеки" для своїх представників.

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      Теги: ОБСЄ Новини Росії Президентські вибори 2019 Україна – Росія Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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