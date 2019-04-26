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      В Ocean Plaza зміниться власник: що про це відомо

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      Вагіф Алієв планує придбати Ocean Plaza у Києві
      Вагіф Алієв планує придбати Ocean Plaza у Києві / biz.censor.net.ua

      Хто стане новим власником одного з найбільших торгово-розважальних центрів України Ocean Plaza та яка доля чекає на ТРЦ.

      Про намір придбати один з найбільших ТРЦ Києва заявив відомий в Україні інвестор та девелопер Вагіф Алієв.

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      За словами бізнесмена, він має намір придбати Ocean Plaza до осені 2019 і об'єднати його Ocean Mall, який саме добудовують у Києві.

      Ми ще ведемо переговори. Думаю, до осені купимо першу чергу Ocean Plaza і об'єднаємо його з ТРЦ Ocean Mall,
      – цитує Алієва "Інтерфакс-Україна".

      Що відомо Ocean Plaza?Один з найбільших торговельно-розважальних комплексів України загальною площею 165 тисяч метрів квадратних. ТРЦ, розташований на площі Либідській у Києві, відкрили у 2012-му.

      У тому ж 2012-му ТРЦ придбала російська "ТПС Недвижимость", хоча формальним власником об'єкта є ТОВ "ІС" Либідь", створене у 2009 році. Згідно з даними держреєстру, кінцевими бенефіціарами "ІС "Либідь" є Лілія Ротенберг та Андреа, Сюзанна, Джейпракаш Валлабхі.

      Хто такий Вагіф Алієв?Його називають одним з найбільш непублічних девелоперів в Україні.

      Першим проектом, який Алієв реалізував у Києві був торговельний центр "Мандарин Плаза" у самому центрі Києва. Він також володіє такими великими ТРЦ як Lavina Mall та Blockbuster Mall і добудовує Ocean Mall. 

      Алієв Вагіф Алієв
      Девелопер Вагіф Алієв заявив про намір купити Ocean Plaza//Фото: delo.ua

      Про ТРЦ Ocean Mall відомо, що саме в ньому мав відкритись перший в Україні магазин IKEA, проте натомість шведський меблевий гігант планує відкрити у Києві 4 невеликих магазини.

      Читайте також: Відкриття першої IKEA в Україні знову відкладається: що про це відомо

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Бізнес Новини Києва
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