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      В очікуванні зустрічі: у Путіна розповіли про зміни у російсько-американських взаєминах

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      У Росії заявляють, що ніяких поступок у взаєминах із США не прогнозується
      У Росії заявляють, що ніяких поступок у взаєминах із США не прогнозується / Фото з відкритих джерел

      Наразі суттєвих змін в російсько-американських взаєминах не прогнозується. Однак очільник Кремля Володимир Путін особисто "висловив занепокоєння" віце-президенту США Майклу Пенсу під час нещодавньої зустрічі у Сінгапурі.

      Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

      Читайте також: Путін і Трамп говоритимуть про ракети: у Кремлі заявили про наступну зустріч

      Так, представник Путіна заявляє, що значних змін у американсько-російських стосунках очікувати не варто.

      Проривів немає. Ніяких проривів очікувати не варто на американському напрямку,
      – заявив він.

      При цьому Пєсков наголосив, що доцільно очікувати наступного "контакту" двох президентів. У Кремлі сподіваються, що російський і американський лідери зустрінуться в Аргентині на саміті G20.

      Окрім того, Пєсков зазначив, що на зустрічі із віце-президентом США Путін "позначив основні проблеми, основні больові точки". Зокрема, у розмові політики торкались теми російського втручання в американські вибори, а також питань щодо України та Сирії.

      До слова, раніше 24 канал повідомляв, що у Парижі на початку заходів з нагоди завершення Першої світової війни Трамп і Путін лише привіталися – зокрема, господар Кремля показав своєму американському колезі великий палець і поплескав по плечу. Згодом таку поведінку очільника країни-агресора висміяли у мережі.

      Раніше голова Білого дому Дональд Трамп анонсував свій намір вивести США з ракетного договору, який діяв із 1987 року, через те, що Росія порушила домовленості. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", тому керівництву Кремля доведеться вжити заходів "військово-технічного характеру", якщо США все ж розірвуть Договір про ліквідацію РСМД.

      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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