В Одещині на виборчій дільниці люди побились з поліцейськими

У суботу, 2 червня, на виборчій дільниці у Великомихайлівському районі Одеської області через конфлікт на виборчій дільниці постраждали 13 поліцейських.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.

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О 13 годині до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування поштового відділення у селі Цебрикове, у приміщенні якого розташована виборча дільниця.

"Для забезпечення безпеки людей поліцейські почали їхню евакуацію. Дії правоохоронців обурили декого з громадян. В результаті присутні почали чинити опір та розпилили у бік працівників поліції газ. За попередніми даними, внаслідок фізичного протистояння постраждало 13 правоохоронців", – йдеться у повідомлені.

Двох правопорушників досталено до відділку і розпочато кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо працівників правоохоронного органу. Також вирішується питання про кваліфікацію події за статтею "хуліганство".