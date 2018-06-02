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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Одещині на виборчій дільниці люди побились з поліцейськими

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Сутички в Одесі
Сутички в Одесі / Фото з відкритих джерел

У суботу, 2 червня, на виборчій дільниці у Великомихайлівському районі Одеської області через конфлікт на виборчій дільниці постраждали 13 поліцейських.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області. 

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О 13 годині до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування поштового відділення у селі Цебрикове, у приміщенні якого розташована виборча дільниця.

"Для забезпечення безпеки людей поліцейські почали їхню евакуацію. Дії правоохоронців обурили декого з громадян. В результаті присутні почали чинити опір та розпилили у бік працівників поліції газ. За попередніми даними, внаслідок фізичного протистояння постраждало 13 правоохоронців", – йдеться у повідомлені.

Двох правопорушників досталено до відділку і розпочато кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо працівників правоохоронного органу. Також вирішується питання про кваліфікацію події за статтею "хуліганство".

Теги: Новини України Поліція Новини Одеси Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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