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      В Одесі активістам заблокували вхід у Літній театр: відео

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      В Одесі активістам заблокували вхід у Літній театр
      В Одесі активістам заблокували вхід у Літній театр / usionline.com

      В Одесі активісти прийшли на щотижневу толоку, щоб поприбирати літній майданчик. Проте на вході їх зустріли молодики спортивної статури, які заблокували вхід.

      Чоловіки представились співробітниками охоронної фірми, яка нібито уклала договір про охорону майданчика.

      Читайте також: В Одесі протестували проти незаконного будівництва в Літньому театрі: не обійшлося без сутичок

      Натомість активісти викликали поліцію.

      Чоловіки не пускали активістів, щоб прибрати літній майданчик
      Чоловіки не пускали активістів, щоб прибрати літній майданчик

      Захоплення театру йде повним ходом. Ми викликали поліцію, щоб зрозуміти, чому нас не пускають на толоку. Тобто майданчик не забудований, але нам вже ясно дають зрозуміти, що ця зона у Міському саду – не для одеситів,
      – повідомила член ініціативної групи Тетяна Петракевич.

      Згодом людей почали пропускати всередину на територію театру, однак без інвентарю.

      Що відбувається з Літнім театром в Одесі? Літній театр в Одеському горсаду – це територія 40 соток зі сценою та допоміжними будівлями. Колись давно, ще за радянських часів, там справді проводились концерти, але в 1990 – 2000 роки він взагалі був закритою територією. Але ж такий ласий шмат землі у самому центрі Одеси не міг так просто стояти пусткою. На цю територію швидко знайшовся господар. 

      12 квітня зранку приватні охоронці, "тітушки" та будівельники вдерлися на територію вільного простору для одеситів – Літнього театру і розпочали будівельні та демонтажні роботи. Це викликало спротив громадськості. Відтак сотні одеситів протестували проти будівництва, яке, на їх думку, цілковито незаконне.

      Окрім того, вже відбувається натиск на активну громадськість. Підозрілі люди характерної зовнішності, які з'явились там разом з будівельниками, намагались обмежити вхід на територію вільного простору і вдались до погроз фізичної розправи.

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      Теги: Новини України Новини Одеси Сутички Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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