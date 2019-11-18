В Одесі арештували організатора каналу нелегальної міграції, якого вже раніше затримували: відео

Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід організаторові каналу нелегальної міграції, який переправляв громадян Туреччини до країн Євросоюзу.

Прикордонники нещодавно затримали організатора з черговою групою нелегалів, повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби.

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Прокуратура Одеської області оголосила затриманому громадянину Туреччини підозру у незаконній переправі осіб через кордон України. Приморський районний суд Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень.

Тим часом чотири громадянина Туреччини, яких затримали разом з організатором, Малиновським районним судом Одеси були визнані винними у спробі незаконного перетину кордону України. Кожному з них виписали штраф у розмірі 8500 гривень і заборонили в'їзд на територію України терміном на п'ять років.

В ДПСУ додали, що в жовтні прикордонники вже затримували організатора. Тоді він був засуджений за незаконне переправлення осіб через кордон і видворений з України із забороною в'їзду на три роки. Однак таке рішення суду не змусило його відмовитися від незаконної діяльності.

Дивіться відео затримання організатора каналу нелегальної міграції:

До речі, раніше у Закарпатській області правоохоронці виявили 12 нелегальних мігрантів з В'єтнаму. Житель Закарпаття намагався переправити їх через державний кордон в Угорщину, маскуючи від тепловізорів та імітуючи сліди тварин.