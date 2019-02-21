Фейкові акції Tesla продавали в Одесі за шалені суми

Група зловмисників через інтернет продавали начебто цінні папери американської компанії Tesla Motors. У такий спосіб вони привласнювали гроші довірливих українців. Збитки тільки одного постраждалого, який подав заяву до поліції, склали 120 тисяч доларів США.

Для реалізації злочинної схеми шахраї створили сайт "представництва" Tesla Motors Inc в Україні – tesla-group.com.ua. Про це розповіла прес-служба прокуратури Києва (саме у столиці зареєстровані фірми ТОВ "Тесла Груп Україна" та ТОВ "Насдак Груп Україна", від імені яких діяли злочинці).

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На вказаному сайті розмістили рекламу акцій Tesla. Крім того, там зазначалося, що компанія ТОВ "Тесла Груп Україна" працює на українському ринку вже чотири роки і пропонує акції та облігації американської корпорації.



Обшук під час затримання шахраїв

Насправді шахраї ніяких акцій не мали і жодних дій із їх покупки не здійснювали. Гроші, отримані від громадян, привласнювали. Це встановили правоохоронці і 21 лютого 2019 року в Одесі затримали двох зловмисників. Тепер їм загрожує від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.



Арештовані зловмисники, які продавали "акції" Tesla