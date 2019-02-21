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      Фейкові акції Tesla продавали в Одесі за шалені суми

      201 Читать новость на русском
      СБУ затримала шахраїв, які продавали фейкові акції Tesla
      СБУ затримала шахраїв, які продавали фейкові акції Tesla / kyiv.gp.gov.ua

      Група зловмисників через інтернет продавали начебто цінні папери американської компанії Tesla Motors. У такий спосіб вони привласнювали гроші довірливих українців. Збитки тільки одного постраждалого, який подав заяву до поліції, склали 120 тисяч доларів США.

      Для реалізації злочинної схеми шахраї створили сайт "представництва" Tesla Motors Inc в Україні – tesla-group.com.ua. Про це розповіла прес-служба прокуратури Києва (саме у столиці зареєстровані фірми ТОВ "Тесла Груп Україна" та ТОВ "Насдак Груп Україна", від імені яких діяли злочинці).

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      На вказаному сайті розмістили рекламу акцій Tesla. Крім того, там зазначалося, що компанія ТОВ "Тесла Груп Україна" працює на українському ринку вже чотири роки і пропонує акції та облігації американської корпорації. 

      Шахраї
      Обшук під час затримання шахраїв

      Насправді шахраї ніяких акцій не мали і жодних дій із їх покупки не здійснювали. Гроші, отримані від громадян, привласнювали. Це встановили правоохоронці і 21 лютого 2019 року в Одесі затримали двох зловмисників. Тепер їм загрожує від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. 

      Шахраї
      Арештовані зловмисники, які продавали "акції" Tesla

      про Популярні шахрайські схеми та як їх уникнути
      blog_ava
      Росія хотіла підкупити результати виборів: СБУ викрила масштабну корупційну схему по всій країні
      сьогодні
      3011
      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Новини Одеси Шахрайство
      Джерело: 24 канал
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