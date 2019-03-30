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      В Одесі автівка на "євробляхах" збила трьох нацгвардійців, є загиблий: фото і відео

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      Водія "євроблях" затримали
      Водія "євроблях" затримали / Соцмережі

      В Одесі Opel на номерах із іноземною реєстрацією влетів у трьох військовослужбовців Національної гвардії України. Один нацгвардієць загинув на місці, ще двох госпіталізували.

      За словами голови Національної поліції України Сергія Князєва, військовослужбовці саме заступили на патрулювання Одеси напередодні президентських виборів.

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      Аварія між автомобілями Opel і Mercedes сталась близько 17 години на розі вулиці Кишинівська та проспекту Добровольського.


      В аварії в Одесі загинув нацгвардієць

      В автомобілі Opel – троє постраждалих. Їх всіх госпіталізували. Водія ж автівки затримали.

      Кримінальне провадження відкрили за статтею 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу України.


      В аварії зіштовхнулись Opel і Mercedes

      В Одесі автівка на "євробляхах" збила трьох нацгвардійців: відео

       

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      Теги: Новини України Нацгвардія Жертви Аварії та ДТП Новини Одеси
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