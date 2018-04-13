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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

В Одесі авто рятувальників зіткнулося з позашляховиком і перекинулося на дах: фото

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У п’ятницю, 13 квітня, в Одесі на вулиці Рішельєвській трапилася аварія за участю службового автомобіля Держслужби надзвичайних ситуацій Chery та позашляховика Infiniti.

Про це повідомляє "Пушкинская".

За словами очевидців, після зіткнення автомобіль Chery вилетів на тротуар і перекинувся на дах. Свідки події також стверджують, що авто рятувальників їхало з проблисковими маячками.

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За попередніми даними, авто ДСНС прямувало на 13-ту станцію Великого Фонтану, де горів ресторан "Пісок". А авто перебували 2 працівники ДСНС, один з яких – начальник 6-го пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Одеській області Олександр Полохач, який сидів на пасажирському сидінні.

В результаті події постраждав водій автомобіля надзвичайників, його доставили до лікарні.

Теги: Новини України Аварії та ДТП ДСНС Фотоновини Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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