В Одесі авто в'їхало у натовп протестувальників, є постраждалі: відео

У Київському районі Одеси автомобіль в'їхав у натовп протестувальників. Унаслідок інциденту постраждали поліцейський та учасниця заходу.

Інцидент трапився 20 вересня на вулиці Академіка Корольова. Демонстранти зібралися через будівництво на території місцевого дитячого садка.

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На знак протесту мітингувальники ходили по пішохідному переходу, обмежуючи рух транспорту.

Жінка за кермом Nissan спершу зменшила швидкість, під’їхавши до натовпу, а потім рушила вперед. Авто наїхало на поліцейського та учасницю акції. Постраждалих доправили до лікарні з травмами ніг.

Водійку Nissan затримали, а подію уже кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху.

В Одесі авто в'їхало у натовп протестувальників: дивіться відео

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