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      В Одесі авто в'їхало у натовп протестувальників, є постраждалі: відео

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      В Одесі авто в'їхало у натовп протестувальників
      В Одесі авто в'їхало у натовп протестувальників / Скріншот з відео з ютубу

      У Київському районі Одеси автомобіль в'їхав у натовп протестувальників. Унаслідок інциденту постраждали поліцейський та учасниця заходу.

      Інцидент трапився 20 вересня на вулиці Академіка Корольова. Демонстранти зібралися через будівництво на території місцевого дитячого садка.

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      На знак протесту мітингувальники ходили по пішохідному переходу, обмежуючи рух транспорту.

      Жінка за кермом Nissan спершу зменшила швидкість, під’їхавши до натовпу, а потім рушила вперед. Авто наїхало на поліцейського та учасницю акції. Постраждалих доправили до лікарні з травмами ніг.

      Водійку Nissan затримали, а подію уже кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху.

      В Одесі авто в'їхало у натовп протестувальників: дивіться відео

      Увага на відео присутня нецензурна лексика: 18+

       

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Одеси Жертви Транспорт Поліція
      Джерело: 24 канал
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