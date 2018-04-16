В Одесі автобус з пасажирами потрапив у серйозну ДТП: постраждало 11 людей

ДТП сталася зранку 16 квітня у Одесі на перетині вулиць Корнюшина та Кордонна. За попередніми даними, водій вантажного автомобіля не надавав перевагу автобусу під час дорожнього руху.

Як повідомили в патрульної поліції, водій вантажного автомобіля "Мерседес" рухаючись з боку вулиці Малиновського, не надав перевагу в русі автобусу "Мерседес" який йшов по вулиці Корнюшина, пише місцеве видання Думская.

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Серед 11 постраждалих є неповнолітній пасажир. Шестирічного хлопчика доставили в лікарню з легкими тілесних ушкоджень.