В Одесі автомобіль патрульних впав з мосту
В Одесі автомобіль патрульних поліцейських злетів з Горбатого мосту. Жертв в результаті ДТП немає.
Про це повідомляє місцеве видання Думская.
Читайте також: У Львівській області вантажівка зіткнулася з патрульним авто: є постраждалий
Як зазначили в прес-службі патрульної поліції, за медичною допомогою звернулися двоє патрульних, які перебували всередині машини.
"Пошкоджено автомобіль "Рено", два співробітника звернулися за медичною допомогою. Обставини події будуть встановлені в ході службової перевірки", – повідомила речник патрульної поліції Одеси Алла Марченко.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі