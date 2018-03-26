В Одесі автомобіль патрульних впав з мосту

В Одесі автомобіль патрульних поліцейських злетів з Горбатого мосту. Жертв в результаті ДТП немає.

Про це повідомляє місцеве видання Думская. Читайте також: У Львівській області вантажівка зіткнулася з патрульним авто: є постраждалий Як зазначили в прес-службі патрульної поліції, за медичною допомогою звернулися двоє патрульних, які перебували всередині машини. "Пошкоджено автомобіль "Рено", два співробітника звернулися за медичною допомогою. Обставини події будуть встановлені в ході службової перевірки", – повідомила речник патрульної поліції Одеси Алла Марченко.