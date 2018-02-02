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В Одесі батьки невакцинованих дітей вийшли на протест

17:46, сьогодні 772 Читать новость на русском
В Одесі батьки невакцинованих дітей вийшли на протест
В Одесі батьки невакцинованих дітей вийшли на протест / dumskaya.net

Сьогодні під будівлею Одеської мерії півтори сотні людей протестували проти недопущення дітей до занять у школи та дитячі садочки через відсутність вакцинації від кору.

Про це повідомляє місцеве видання 048.ua.

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Одеса кір протест вакцина

В Одесі батьки невакцинованих дітей вийшли на протест/Фото dumskaya.net

За словами учасників протесту, такими діями міська влада порушує базовий конституційний принцип про гарантію освіти.

Так, у моєї дитини немає щеплень. Але я ж в період загострення хвороби не піду у поліклініку її робити! Здорових дітей у лікарні мало. І я не розумію, чому моя дитина не може ходити в школу,
— обурюється учасниця акції Наталія.

Одеса кір протест МОЗ

Протестували під будівлею Одеської мерії близько півторисотні людей/Фото dumskaya.net

Міністерство охорони здоров`я у Facebook відреагувало на протест у Одесі та закликало органи самоврядування міста не порушувати закони України і продовжувати стояти на захисті здоров'я та безпеки маленьких одеситів.

Рішення органів місцевого самоврядування, адміністрацій навчальних закладів щодо недопущення до очної форми здобуття освіти або про тимчасовий (постійний) перехід на домашню (сімейну) форму здобуття освіти дітьми, які не отримали обов’язкових профілактичних щеплень, повністю відповідає чинному законодавству та жодним чином не порушує права особи на здобуття освіти, закріплене статтею 53 Конституції України,
– йдеться у повідомленні МОЗ.

До того ж, МОЗ наполягає на обов’язковості виконання вимог законів України щодо проведення обов’язкових профілактичних щеплень та підтримує рішення, якими врегульовані питання щодо недопущення до очної форми здобуття освіти або про тимчасовий (постійний) перехід на домашню (сімейну) форму здобуття освіти дітьми, які не отримали обов’язкових профілактичних щеплень.

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Нагадаємо, за 4 тиждень 2018 року на кір захворіли 866 людей, 292 дорослих і 574 дитини. Медики зазначають, що як тільки у людини з’являються перші ознаки вірусу – вона вже поширює інфекцію. Інкубаційний період триває від 7 до 17 днів.

Теги: Новини Одеси Здоров'я Лікування Кір епідемія
Джерело: 24 Канал
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