14:40
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      В Одесі біля "7 кілометра" горять склади: фото

      1158 Читать новость на русском
      Пожежники намагаються ліквідувати пожежу на складах ринку "7 кілометр" / фото: "Думская"

      В Одесі загорілися приміщення складів на в'їзді в один з найбільших ринків України "7 кілометр". На місці інциденту працюють рятувальники, які намагаються ліквідувати пожежу.

      Загорання відбулося всередині приміщення складу, рятувальники збираються зривати дах, аби її ліквідувати, повідомляє "Думская".

      До слова: Пожежа в Одесі: волонтери розповіли про скандальні подробиці

      Очевидці розповіли, що на місці інциденту працює велика кількість пожежників. Також там присутня автоцистерна ринку, яка, найімовірніше, підвезла воду.

      пожежа, 7 кілометр
      Пожежа на складах ринку "7 кілометр"

      пожежа, Одеса, 7 кілометр
      Рятувальники намагаються ліквідувати пожежу на складах ринку "7 кілометр"

      Що відомо про ринок "7 кілометр"?Ринок "Сьомий кілометр" – один з найбільших ринків України та Східної Європи. Найбільший у Європі ринок промислових товарів. Щоденно ринок відвідують близько 150 тисяч покупців. Товар найчастіше приходить з Азії.

      Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
      сьогодні
      9583
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:14 Депутатів позбавили недоторканності: як каратимуть обранців
      Ірина Поліщук 1929
      сьогодні , 13:01 Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році
      Вероніка Климська 294
      17 грудня , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      669
      сьогодні , 12:00 Продолжим ползти. Оппозиции плевать на иностранцев, они против прозрачного рынка земли, – Фурса
      Сергій Фурса 309
      сьогодні , 11:52 Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
      Світлана Попова 4442
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук