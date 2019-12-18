В Одесі біля "7 кілометра" горять склади: фото

В Одесі загорілися приміщення складів на в'їзді в один з найбільших ринків України "7 кілометр". На місці інциденту працюють рятувальники, які намагаються ліквідувати пожежу.

Загорання відбулося всередині приміщення складу, рятувальники збираються зривати дах, аби її ліквідувати, повідомляє "Думская".

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Очевидці розповіли, що на місці інциденту працює велика кількість пожежників. Також там присутня автоцистерна ринку, яка, найімовірніше, підвезла воду.



Пожежа на складах ринку "7 кілометр"



Рятувальники намагаються ліквідувати пожежу на складах ринку "7 кілометр"

Що відомо про ринок "7 кілометр"?Ринок "Сьомий кілометр" – один з найбільших ринків України та Східної Європи. Найбільший у Європі ринок промислових товарів. Щоденно ринок відвідують близько 150 тисяч покупців. Товар найчастіше приходить з Азії.