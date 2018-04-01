В Одесі біля АЗС спалахнула велика пожежа: відео
Увечері 1 квітня в Одесі у складському приміщенні одного із підприємств сталася пожежа.
Про це повідомляє місцеве видання "Пушкінська" з посиланням на очевидців.
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Зазначається, що займання сталося в приміщенні на Миколаївській дорозі, 217.
"Поруч із палаючою будівлею розташовується АЗС. На місці пожежі працюють кілька пожежних бригад", – додають журналісти.
Крім того, видання опублікувало відео пожежі.
Масштабна пожежа біля АЗС в Одесі: відео
Джерело: 24 Канал
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