В Одесі біля АЗС спалахнула велика пожежа: відео

Увечері 1 квітня в Одесі у складському приміщенні одного із підприємств сталася пожежа.

Про це повідомляє місцеве видання "Пушкінська" з посиланням на очевидців.

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Зазначається, що займання сталося в приміщенні на Миколаївській дорозі, 217.

"Поруч із палаючою будівлею розташовується АЗС. На місці пожежі працюють кілька пожежних бригад", – додають журналісти.

Крім того, видання опублікувало відео пожежі.

Масштабна пожежа біля АЗС в Одесі: відео