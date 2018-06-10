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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

В Одесі біля пляжу трапилася надзвичайна подія

1911 Читать новость на русском
Аварія в Одесі
Аварія в Одесі / "Думська"

Поблизу пляжу "Ланжерон" в Одесі авто без водія скотилося зі схилу та наїхало на трьох жінок.

Подія трапилася ввечері 9 червня, повідомляє "Думська".

"Почули сильний хлопок і крики, три жінки опинилися під колесами "Королли". Вона ще й не зупинилася, а тягла їх по асфальту", – розповів очевидець Святослав Лаврусенко.

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Він зазначив, що був з другом у кількох метрах від місця події і відразу побігли зупиняти машину.

"Зупинили, підбігли ще люди і почали допомагати піднімати, щоб витягнути жінок. Одна дівчина в дуже важкому стані. Швидка їхала хвилин 20 – 30 хвилин", – розповів Лаврусенко.

У поліції зазначили, що на місце виїжджав слідчий, який оформив матеріали ДТП. По медичну допомогу звернулися три людини.

Теги: Новини України Новини Одеси Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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