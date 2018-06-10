В Одесі біля пляжу трапилася надзвичайна подія

Поблизу пляжу "Ланжерон" в Одесі авто без водія скотилося зі схилу та наїхало на трьох жінок.

Подія трапилася ввечері 9 червня, повідомляє "Думська".

"Почули сильний хлопок і крики, три жінки опинилися під колесами "Королли". Вона ще й не зупинилася, а тягла їх по асфальту", – розповів очевидець Святослав Лаврусенко.

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Він зазначив, що був з другом у кількох метрах від місця події і відразу побігли зупиняти машину.

"Зупинили, підбігли ще люди і почали допомагати піднімати, щоб витягнути жінок. Одна дівчина в дуже важкому стані. Швидка їхала хвилин 20 – 30 хвилин", – розповів Лаврусенко.

У поліції зазначили, що на місце виїжджав слідчий, який оформив матеріали ДТП. По медичну допомогу звернулися три людини.