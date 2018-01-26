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В Одесі через аварію у котельні частина будинків залишилася без теплопостачання

17:03, сьогодні 51 Читать новость на русском
Аварія у котельні в Одесі
Аварія у котельні в Одесі

Внаслідок аварії, що сталася на районній котельні "Північна-2", частину будинків Суворівського району тимчасово відключено від теплопостачання.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міськради.

Зазначається, що у ніч на 26 січня 2018 року відбулося аварійне відключення електропостачання на котельні "Північна-2". У плановому режимі котельня була запущена знову, але, за попередньою інформацією фахівців комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси", це відключення призвело до прихованого дефекту, який виявився пізніше.

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26 січня близько 12:30 стався гідравлічний удар, який призвів до зупинки котельні "Північна-2" та аварій внутрішньобудинкових мереж теплопостачання ряду будинків. При цьому кількість будинків уточнюється.

Наразі встановлено, що є пошкодження ділянки тепломережі на виході з котельні "Північна-2" та одне пошкодження на магістралі.

Оперативні бригади комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" приступили до ліквідації аварій.

Теги: Новини України Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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